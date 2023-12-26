Кевин Гарнетт рассказал о влиянии Джа Морэнта на «Гриззлис».

«Помню мы с тобой в Вегасе были, и ты сказал: «Ты выберешь Халибертона, а не Джа?» Но я не видел его в деле столько месяцев. Когда я узнал, что он тренировался, был с командой – все сомнения исчезли. Но ведь он проходил через эти индивидуальные трудности. Не могу же я судить о том, что у него там происходит за пределами площадки. Не знал, в какой форме он находится.

Он сделал « » необходимый укол адреналина. Вчера вечером они выглядели по-другому. Они были заряжены на борьбу. Я смотрел, как он влияет на игру, и думал: «Вау, это настоящий эффект», – поделился в разговоре с Полом Пирсом.

«Гриззлис» выиграли все три матча после возвращения . Впереди у них выезд в Новый Орлеан, Денвер и Лос-Анджелес к «Клипперс».