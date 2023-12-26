Леброн Джеймс рассказал о проблемах «Лейкерс» после поражения от «Бостона».

Калифорнийцы в понедельник уступили принципиальному сопернику в Лос-Анджелесе в рождественском матче (115:126).

«У нас на данном этапе проблемы с составом, есть травмированные. Мы пока не в том состоянии, в каком хотели бы быть, чтобы противостоять топ-командам. Для этого нам надо становиться лучше и лучше, работать над разными вещами, сыгрываться.

Мы все еще пытаемся разобраться с тем, как хотим атаковать. Но мы прибавим», – считает .

На счету Леброна 16 очков, 9 подборов и 8 передач. У «озерников» шесть поражений в восьми матчах после завоевания Кубка НБА во внутрисезонном турнире.