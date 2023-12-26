Леброн Джеймс: «У «Лейкерс» все еще проблемы с составом и нам надо становиться лучше. Мы прибавим»

Теги Бостон Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Леброн Джеймс рассказал о проблемах «Лейкерс» после поражения от «Бостона».

Калифорнийцы в понедельник уступили принципиальному сопернику в Лос-Анджелесе в рождественском матче (115:126).

«У нас на данном этапе проблемы с составом, есть травмированные. Мы пока не в том состоянии, в каком хотели бы быть, чтобы противостоять топ-командам. Для этого нам надо становиться лучше и лучше, работать над разными вещами, сыгрываться.

Мы все еще пытаемся разобраться с тем, как хотим атаковать. Но мы прибавим», – считает Джеймс.

На счету Леброна 16 очков, 9 подборов и 8 передач. У «озерников» шесть поражений в восьми матчах после завоевания Кубка НБА во внутрисезонном турнире.

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2 комментария
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Самое время усиляться Леба. Забирай у нас Лавина, вы уже созрели.
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