Влатко Чанчар о восстановлении от травмы колена: «Моя цель – участие в Олимпийских играх»
Влатко Чанчар рассказал о восстановлении от травмы колена.
Форвард «Денвера» и сборной Словении рассчитывает быть готовым к Олимпийским играм в Париже.
Чанчар получил разрыв связки во время товарищеской игры за сборную прошлым летом.
«Только начал бегать. Пока все хорошо. Нет никакого воспаления, нет отека – я чувствую себя хорошо, очень хорошо. Все развивается в правильном направлении.
Моя цель – сыграть на Олимпийских играх. Надеюсь, что получу разрешение уже к квалификации. В общем, примерно этим собираюсь заниматься следующим летом», – заявил Чанчар.