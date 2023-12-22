Влатко Чанчар о восстановлении от травмы колена: «Моя цель – участие в Олимпийских играх»

Теги Денвер сборная Словении НБА Париж-2024 олимпийский баскетбольный турнир Влатко Чанчар Баскетбол

Влатко Чанчар рассказал о восстановлении от травмы колена.

Форвард «Денвера» и сборной Словении рассчитывает быть готовым к Олимпийским играм в Париже.

Чанчар получил разрыв связки во время товарищеской игры за сборную прошлым летом.

«Только начал бегать. Пока все хорошо. Нет никакого воспаления, нет отека – я чувствую себя хорошо, очень хорошо. Все развивается в правильном направлении.

Моя цель – сыграть на Олимпийских играх. Надеюсь, что получу разрешение уже к квалификации. В общем, примерно этим собираюсь заниматься следующим летом», – заявил Чанчар.

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