Джамал Мюррэй намерен помочь сборной Канады на Олимпиаде в Париже

Теги Денвер НБА сборная Канады Париж-2024 Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй после выездной победы над «Торонто» (113:104) заявил, что готов присоединиться к национальной команде Канады на Олимпиаде в Париже в 2024 году.

Игрок «Наггетс» в прошлом сезоне вернулся после серьезной травмы колена и дошел с командой до решающей серии, став чемпионом НБА.

В конце июля Мюррэй приехал в тренировочный лагерь сборной перед чемпионатом мира. Однако после совещания с медицинским штабом принял решение о необходимости получения дополнительного отдыха, чтобы подготовиться к сезону-2023/24.

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