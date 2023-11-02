Легендарный тренер NCAA Боб Найт скончался в возрасте 83 лет

Теги происшествия NCAA Боб Найт университет Индиана Баскетбол

Член Зала славы и один из самых титулованных тренеров в истории NCAA Боб Найт ушел из жизни в возрасте 83 лет.

Семья Найта объявила о его кончине в среду вечером. В течение нескольких лет тренер боролся с продолжительной болезнью, а в апреле был госпитализирован с «острым заболеванием».

На счету Найта три титула чемпиона NCAA с университетом Индиана, а также рекордный сезон без единого проигрыша. В 1984 году он привел сборную США к золотой медали на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Та сборная стала последней американской любительской командой, добившейся олимпийской победы.

Найт руководил Индианой с 1971 по 2000 год.

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2 комментария

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Skotinas
Покойся с миром!
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krokodilych
Земля пухом...
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