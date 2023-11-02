Эдриан Гриффин о поражении от «Торонто»: «Иногда лучше опозориться, чтобы начать играть правильным образом»

Теги Эдриан Гриффин Милуоки Торонто НБА Баскетбол

Главный тренер «Милуоки» Эдриан Гриффин остается оптимистичен после крупного гостевого поражения от «Торонто» (111:130).

«Иногда лучше опозориться, потому что это заставляет сосредоточиться на выполнении правильных действий на постоянной основе.

«Рэпторс» созданы для игры на подборе. Мы ожидали этого, но просто не выполнили, что требовалось», – заявил Гриффин на пресс-конференции.

«Торонто» забрал 50 отскоков мяча, «Бакс» – 29.

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3 комментария

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Алексей Водонос
Вангую увольнение этого "специалиста" в течение сезона.
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VKing24
Не особо понимаю, почему именно дуэт Лиллард-Агдетамтуба должен сразу заиграть и принести сразу перстни...
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малюта скуратов
Ответ Алексей Водонос
Вангую увольнение этого "специалиста" в течение сезона.
на мой взгляд кандидат № 1 на увольнения с тренерского мостика - это Бикерстафф. Никакой работы над ошибками не проделано, тренерской мысли как не было так и нет, две вымученные победы над не самыми сильными соперником, и три домашних поражения, тоже над не самыми сильными соперниками
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