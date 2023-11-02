Эдриан Гриффин о поражении от «Торонто»: «Иногда лучше опозориться, чтобы начать играть правильным образом»

Главный тренер « » Эдриан Гриффин остается оптимистичен после крупного гостевого поражения от « » (111:130).

«Иногда лучше опозориться, потому что это заставляет сосредоточиться на выполнении правильных действий на постоянной основе.

«Рэпторс» созданы для игры на подборе. Мы ожидали этого, но просто не выполнили, что требовалось», – заявил Гриффин на пресс-конференции.

«Торонто» забрал 50 отскоков мяча, «Бакс» – 29.

Формы НБА City Edition отвратительнее с каждым годом. Но так было не всегда, вот гениальные экземпляры

Куда доведут «Клипперс» «Большая четверка» и Такер?