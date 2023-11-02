Эдриан Гриффин о поражении от «Торонто»: «Иногда лучше опозориться, чтобы начать играть правильным образом»
Главный тренер «Милуоки» Эдриан Гриффин остается оптимистичен после крупного гостевого поражения от «Торонто» (111:130).
«Иногда лучше опозориться, потому что это заставляет сосредоточиться на выполнении правильных действий на постоянной основе.
«Рэпторс» созданы для игры на подборе. Мы ожидали этого, но просто не выполнили, что требовалось», – заявил Гриффин на пресс-конференции.
«Торонто» забрал 50 отскоков мяча, «Бакс» – 29.
Формы НБА City Edition отвратительнее с каждым годом. Но так было не всегда, вот гениальные экземпляры
3 комментария