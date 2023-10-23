Алек Питерс признался, что ночами смотрел матчи Саши Везенкова. У MVР Евролиги 6,8 очка в среднем в предсезонке

Тяжелый форвард « » Алекс Питерс признался, что следил за предсезонными матчами бывшего партнера по команде и MVP Евролиги Саши Везенкова в .

Везенков летом перешел в « ».

«Смотрел его матчи ночами, надеюсь, он делает так же», – сказал Питерс.

Везенков принял участие в пяти матчах за «Кингз». Проводя в среднем 16,6 минуты на паркете, он набирал 6,8 очка и 4,2 подбора с реализацией 38% бросков с игры и 27% из-за дуги.

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