Витторио Ванзулли об участии в Суперкубке ЕКЛ 3х3: «Это шанс встретиться с сильнейшими командами из разных стран»

Один из лидеров итальянской команды Team Milano Витторио Ванзулли поделился ожиданиями от Суперкубка ЕКЛ 3х3.

Турнир состоится 19 октября в Перми.

– Какие эмоции вы испытали, когда узнали, что будете участвовать в Суперкубке Единой Континентальной Лиги 3х3?

– Для меня было большим сюрпризом получить приглашение на этот удивительный турнир. Всегда интересно находить новые вызовы и впечатления за пределами Италии. А еще это шанс встретиться с сильнейшими командами из разных стран!

– В этом году Суперкубок пройдет в знаменитом пермском театре. Игроки выйдут на настоящую сцену, а зрители будут смотреть этот баскетбольный спектакль из тени партера и амфитеатра. Ваши ожидания от такого перфоманса?

– Я думаю, что это будет захватывающе! Конечно, такой формат окажет на нас сильное давление. Все взгляды будут прикованы к нам… Но, с другой стороны, это наверняка придаст игрокам, в том числе нашей команде, адреналина и энергии. Мы покажем все, на что способны!

– Вы бывали раньше в России?

– Нет, никогда. Но я люблю путешествовать и с радостью использую шанс посетить новую страну! Да, из-за игр у нас не будет много свободного времени. И все же, надеюсь, мы сможем посетить достопримечательности Перми и открыть для себя новую культуру!

– Какой результат рассчитывает показать ваша команда на Суперкубке в Перми?

– Team Milano – команда с новым составом, мы еще ни разу не играли вместе. Уверен, это будет сюрприз для всех! Возможно, мы уже не такие атлетичные и быстрые игроки, поэтому постараемся замедлить игру и воспользоваться нашим опытом, техникой и навыками точных бросков. Само приглашение и участие в таком замечательном турнире – это уже победа. Но сделать все возможное для победы – это минимум, который мы хотим показать. Надеюсь, наша команда сможет выйти из группы и доказать свое мастерство в плей-офф!

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее

Перемен! «Оклахома»