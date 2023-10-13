Центровой « » в очередном эпизоде шоу «The Kardashians» рассказал, как известный продюсер и предприниматель Крис Дженнер помогла ему устроиться на ESPN.

Томпсон начал работу на канале в январе, а в апреле вернулся в НБА, подписав контракт с «Лейкерс».

Томпсон: На ESPN было очень здорово... Да, хочу сказать, что ценю вашу помощь.

Дженнер: Это осуществление мечты. Мы позвонили в пятницу, а они сказали: «Можете начать с понедельника?» Такого ни с кем не бывало

Томпсон: Хочу вас поблагодарить. Я это очень ценю. Вы сделали пару звонков: «Мой мальчик хочет на ESPN, давайте сделаем это».

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