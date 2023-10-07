Сергей Быков о двух поражениях «Локо» на старте сезона: «На долгой дистанции краснодарцы все исправят»
Чемпион Европы Сергей Быков выразил мнение, что «Локомотиву-Кубань» удастся исправить положение после неудачного старта в новом сезоне Лиги ВТБ.
«Локо» стартовал с поражений от УНИКСа и «Пармы».
«Удивили ли меня поражения железнодорожников на старте сезона? Знаете, «Локо» вернется.
Почему так считаю? Просто у команды есть опыт и мастерство. На долгой дистанции краснодарцы все исправят», – заявил Быков.
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