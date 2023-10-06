Реджи Буллок подписался с «Рокетс» на ветеранский минимум

Стали известны детали соглашения, заключенного между свободным агентом и « ».

Как информирует журналист Spotrac Кит Смит, Буллок подписал контракт на один сезон и 3,2 млн долларов.

Следующим летом он станет неограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне Буллок провел 78 матчей за «Даллас», набирая в среднем 7,2 очка и 3,6 подбора и реализуя 38% дальних бросков.

Дэмиан Лиллард – теперь самый известный рэпер в истории Висконсина. Что стоит заценить в его творчестве

Сегодня стартует новая Евролига. Объясняем, кто есть кто

Перемен! «Хьюстон»