Реджи Буллок подписался с «Рокетс» на ветеранский минимум
Стали известны детали соглашения, заключенного между свободным агентом Реджи Буллоком и «Хьюстоном».
Как информирует журналист Spotrac Кит Смит, Буллок подписал контракт на один сезон и 3,2 млн долларов.
Следующим летом он станет неограниченно свободным агентом.
В прошлом сезоне Буллок провел 78 матчей за «Даллас», набирая в среднем 7,2 очка и 3,6 подбора и реализуя 38% дальних бросков.
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