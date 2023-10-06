Реджи Буллок подписался с «Рокетс» на ветеранский минимум

Теги Хьюстон НБА Реджи Буллок Баскетбол

Стали известны детали соглашения, заключенного между свободным агентом Реджи Буллоком и «Хьюстоном».

Как информирует журналист Spotrac Кит Смит, Буллок подписал контракт на один сезон и 3,2 млн долларов.

Следующим летом он станет неограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне Буллок провел 78 матчей за «Даллас», набирая в среднем 7,2 очка и 3,6 подбора и реализуя 38% дальних бросков.

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Перемен! «Хьюстон»

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1 комментарий

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aleksandre
Очень жаль. Но он же с Спёрс свои контракт выкупил? На этот год он уже хорошо заработал.
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