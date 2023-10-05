«Хьюстон» официально подписал Реджи Буллока

«Рокетс» объявили о подписании контракта со свободным агентом (32 года, 198 см).

Контракт Буллока на прошлой неделе был выкуплен «Сан-Антонио».

В прошлом сезоне Буллок провел 78 матчей за «Даллас», набирая в среднем 7,2 очка и 3,6 подбора и реализуя 38% дальних бросков.

В июле форвард перешел в «Сперс» в результате трехстороннего обмена с участием «Бостона».

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