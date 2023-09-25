Шейк Милтон будет выступать на позиции разыгрывающего в «Миннесоте»

Президент по баскетбольным операциям «Миннесоты» Тим Коннелли рассказал, что новобранец команды получит важную роль в предстоящем сезоне.

«Мы рассматриваем Шейка как разыгрывающего. Он провел достаточно матчей на этой позиции – мы уверены, что он справится с этой ролью. Когда ему предоставлялась возможность, он всегда добивался результата, причем в хорошей команде.

Думаю, что он может привнести в нашу команду что-то новое, особенно благодаря своим габаритам и умению набирать очки в краске. Мы возлагаем на него большие надежды», – сказал Коннелли в интервью The Athletic.

В прошедшем сезоне Милтон проводил на паркете около 21 минуты в среднем за «Филадельфию», набирая 8,4 очка, 3,1 передачи и 2,5 подбора.

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