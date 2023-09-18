Толпа болельщиков встретила Кайри Ирвинга в аэропорту в Китае
Разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга тепло встретили в аэропорту города Сямынь, Китай.
Множество болельщиков с плакатами пришло поддержать баскетболиста, ранее подписавшего контракт с производителем обуви ANTА и прибывшего для совместного публичного мероприятия с брендом.
Фото: ANTA Sports
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