Толпа болельщиков встретила Кайри Ирвинга в аэропорту в Китае

Теги НБА болельщики кроссовки Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга тепло встретили в аэропорту города Сямынь, Китай.

Множество болельщиков с плакатами пришло поддержать баскетболиста, ранее подписавшего контракт с производителем обуви ANTА и прибывшего для совместного публичного мероприятия с брендом.

Фото: ANTA Sports

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