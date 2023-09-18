Экс-игрок НБА Гилберт Аренас признался, что не любит «Юту».

«НБА стоит избавиться от «Юты». Просто снесите этот клуб. Перевезите его в Сиэтл, тогда дело пойдет», – считает Аренас.

потерял команду НБА в 2008 году, когда «Суперсоникс» переехали в Оклахома-Сити.

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