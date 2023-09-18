Гилберт Аренас: «НБА стоит избавиться от «Юты». Перевезите клуб в Сиэтл»

Теги Сиэтл НБА Гилберт Аренас Юта Баскетбол

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас признался, что не любит «Юту».

«НБА стоит избавиться от «Юты». Просто снесите этот клуб. Перевезите его в Сиэтл, тогда дело пойдет», – считает Аренас.

Сиэтл потерял команду НБА в 2008 году, когда «Суперсоникс» переехали в Оклахома-Сити.

Гобер мимо Олимпиады? Испания кончилась? Банкеро зря не выбрал Италию? Насущные вопросы по итогам ЧМ-2023

Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал

Вечное оправдание НБА: Америка привезла только второстортных

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Сидоров
Из-за того что там 90% белых и всего 1,5% африканцев???))
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бронетранспортер
Ответ Вадим Сидоров
Из-за того что там 90% белых и всего 1,5% африканцев???))
да нет конечно, что ты ))))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Петров
встречное предложение закроем Нба в америке и переедем в европу, уж там прийдётся негритятам трудится а не понты и капризы уже их надоели
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Пузанков
А что не так с Ютой? По посещаемости в первой половине, по оценочной стоимости тоже в серединке. Спортивные успехи совсем не самые низкие: команда регулярно создает боевые составы, которые стабильно выходят в плей-офф. Сейчас в перестройке, но как-то нет сомнений, что из неё быстро выйдут, уже в прошлом сезоне боролись за плей-офф пока их руководство не осадило, что рановато пока
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий