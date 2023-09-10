Известный комментатор и эксперт считает, что сборная Германии заслуженно стала чемпионом мира.

«Немцы выиграли 8 игр из 8. Они самая дисциплинированная команда на чемпионате мира.

Победа заслуженная. У них совершенно замечательный тренер. Хладнокровный и умный. Так что по делу», — сказал Гомельский.

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