Владимир Гомельский: «Германия – самая дисциплинированная команда на чемпионате мира»
Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский считает, что сборная Германии заслуженно стала чемпионом мира.
«Немцы выиграли 8 игр из 8. Они самая дисциплинированная команда на чемпионате мира.
Победа заслуженная. У них совершенно замечательный тренер. Хладнокровный и умный. Так что по делу», — сказал Гомельский.
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