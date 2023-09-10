Владимир Гомельский: «Германия – самая дисциплинированная команда на чемпионате мира»

Теги сборная Германии Владимир Гомельский Чемпионат мира по баскетболу 2023 Горди Херберт Баскетбол

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский считает, что сборная Германии заслуженно стала чемпионом мира.

«Немцы выиграли 8 игр из 8. Они самая дисциплинированная команда на чемпионате мира.

Победа заслуженная. У них совершенно замечательный тренер. Хладнокровный и умный. Так что по делу», — сказал Гомельский.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
А Родионов не оценил)
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