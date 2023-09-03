Артур Куруц точным трехочковым под сирену помог Латвии забрать первую 10-минутку против Бразилии

Атакующий защитник сборной Латвии Артур Куруц стал автором красивого попадания под сирену об окончании первой четверти матча с Бразилией.

Куруц, получив мяч за полторы секунды до конца 10-минутки, после дриблинга оформил точный 3-очковый с сопротивлением.

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