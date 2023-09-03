Артур Куруц точным трехочковым под сирену помог Латвии забрать первую 10-минутку против Бразилии

Теги сборная Бразилии видео сборная Латвии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Артур Куруц Баскетбол

Атакующий защитник сборной Латвии Артур Куруц стал автором красивого попадания под сирену об окончании первой четверти матча с Бразилией.

Куруц, получив мяч за полторы секунды до конца 10-минутки, после дриблинга оформил точный 3-очковый с сопротивлением.

«Это моя ошибка, что я не поехал в сборную». Никита Михайловский вспоминает время в Австралии

До сезона НБА еще два месяца. Но вот команды, которые хочется увидеть уже сейчас

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий