Николо Мелли после победы над Анголой: «Лед тронулся»

Форвард сборной Италии и «Милана» после победы над Анголой (81:67) отметил, что доволен результатом, если брать во внимание, что это первая встреча турнира.

«Хорошая победа как для первой игры на турнире. Было небольшое напряжение, мы немного нервничали. Но лед тронулся. Играли нормально, просто не так хорошо попадали.

Они боролись физически, но мы держались вместе на протяжении всей игры. Вели в счете девять очков, потом они вернулись в игру. Хорошо, что мы смогли собраться», – сказал Мелли.

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