Пол Пирс об 11 ножевых ранениях: «Жизнь, о которой только можно мечтать, и вдруг я вступаю в борьбу со смертью»

Член Зала славы поделился историей из своего прошлого, когда он мог погибнуть после конфликта в ночном клубе.

«В свой худший период жизни я получил 11 ножевых ранений. Ночной клуб, выяснение отношений.

Мне было 23 года: жизнь, о которой только можно мечтать, и вдруг я вступаю в борьбу со смертью.

И это был не просто худший момент моей жизни, но и лучший. Потому что он изменил то, как я стал относиться к вещам, как стал думать, жить», – сказал Пирс в реалити-шоу для знаменитостей «Звезды на Марсе».

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