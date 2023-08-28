Пол Пирс об 11 ножевых ранениях: «Жизнь, о которой только можно мечтать, и вдруг я вступаю в борьбу со смертью»

Теги Пол Пирс НБА Баскетбол

Член Зала славы Пол Пирс поделился историей из своего прошлого, когда он мог погибнуть после конфликта в ночном клубе.

«В свой худший период жизни я получил 11 ножевых ранений. Ночной клуб, выяснение отношений.

Мне было 23 года: жизнь, о которой только можно мечтать, и вдруг я вступаю в борьбу со смертью.

И это был не просто худший момент моей жизни, но и лучший. Потому что он изменил то, как я стал относиться к вещам, как стал думать, жить», – сказал Пирс в реалити-шоу для знаменитостей «Звезды на Марсе».

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2 комментария

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Денис Янкин
А еще тебе друг очень сильно повезло, что ни один удар не стал фатальным.
+3
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+3
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rabindradat
в современной НБА, только Джа знает, как избежать ножевых при помощи игрушечного ствола
0
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