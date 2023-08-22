Ричард Джефферсон о броске на последней секунде: «Я бы боялся Пола Пирса больше, чем Дуэйна Уэйда»

Теги Пол Пирс Дуэйн Уэйд Ричард Джефферсон НБА Баскетбол

Чемпион НБА в составе «Кливленда», ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон заявил, что Пол Пирс был опаснее, чем Дуэйн Уэйд, в концовках матчей.

«Если речь идет о ситуации, когда мяч у него в руках и до конца матча осталась одна секунда, я бы, наверное, боялся Пола Пирса больше, чем Дуэйна Уэйда.

Я говорю не о трехочковом броске, я говорю о ситуации, когда игрок говорит: «Дайте мне мяч, я должен набрать очки». Если они проигрывают одно очко, он должен набрать два. Если проигрывают два, он должен набрать три, или сравнять счет. В этой ситуации я предпочитаю Пола Пирса Дуэйну Уэйду», – сказал Джефферсон.

Пол Пирс напрасно сравнивает себя с Дуэйном Уэйдом. Одна эпоха, разный масштаб, единственный вывод

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4 комментария

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Kevin Durant
Ответ Костя Кот
кобе
Рэй Аллен 🤩
+1
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bunakin
Пирс и правда, как клатчер лучше
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obanze
Ответ Костя Кот
кобе
При всем респекте к Коби - из этой тройки он худший клатчер, хоть и лучший баскетболист
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