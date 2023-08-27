Джеймс Андерсон стал игроком «Манисы»

Турецкая «Маниса» подписала контракт с бывшим игроком НБА Джеймсом Андерсоном (34 года, 198 см).

Американский защитник провел прошлый сезон за «Мурсию», набирая 9,1 очка и 4,5 подбора в среднем за матч в ACB.

Андерсон был выбран под 20-м номером драфта 2010 года и провел в НБА пять сезонов, выступая за «Сан-Антонио», «Хьюстон», «Филадельфию» и «Сакраменто».

Также Андерсон является двукратным чемпионом Евролиги в составе «Анадолу Эфеса» (2021, 2022).

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