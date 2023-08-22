Андрес Носьони критически отозвался о натурализации Багамскими островами Эрика Гордона

Прославленный аргентинский баскетболист Андрес Носьони критически отозвался о том, что защитник « » смог выступить за Багамские острова в предварительной квалификации Олимпийских игр.

В финале турнира Багамы обыграли Аргентину, Гордон стал одним из лучших и реализовал важный 3-очковый в концовке.

«Все могло сложиться иначе. Лидерские качества Гордона в решающие моменты негативно сказались на порыве Аргентины, которая до сих пор проводила великолепную игру. Очень обидно.

Сейчас, остыв от эмоций, я размышляю: справедливо ли то, что сделали Багамы? В последнюю минуту натурализовать игрока, который уже выступал за Соединенные Штаты (и даже выиграл чемпионат мира)?

Подобная практика относится к клубным соревнованиям, но никак не к турнирам национальных сборных. И это следует исправить. Давайте постараемся сохранить суть соревнований на уровне сборных», – написал Носьони.

Статья 22 регламента ФИБА запрещает игроку менять принадлежность к национальной команде после того, как он принял участие в крупном соревновании под эгидой международной федерации. При этом в статью могут быть внесены поправки по усмотрению ФИБА, если игрок присоединяется к программе развития национальной сборной, а шаг в целом рассматривается «в интересах баскетбола».

Данная поправка и сработала в случае с Гордоном.

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