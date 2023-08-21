Эрик Гордон после победы: «Это очень много значит для меня, для Багамских островов. Моя мама родилась и выросла здесь»

Атакующий защитник « » и сборной Багамских островов поделился эмоциями после выхода национальной команды в квалификацию к Олимпиаде в Париже.

«Это очень много значит для меня, для Багамских островов. Моя мама родилась и выросла здесь, и я просто рад, что мы можем двигаться вперед вместе с этими парнями», – сказал Гордон.

Затем баскетболист отметил, что без центрового у команды «не было бы шансов».

«Лучшие товарищи по команде, с которыми я играл, как на площадке, так и за ее пределами», – сказал Эйтон после победы.

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