Комментатор Рик Кемла: «Распределение нагрузки – главная проблема НБА»

Теги НБА Баскетбол

Комментатор NBA TV Рик Кемла заявил, практика предоставления отдыха игрокам является главной проблемой современной НБА.

«Джеймс Харден назвал Дэрила Мори лжецом, но это не заставит болельщиков отвернуться от НБА. Они будут только изумляться, смеяться, постить мемы и так далее. Распределение нагрузки – вот главная проблема НБА.

Когда поклонник тратит свои деньги, чтобы увидеть звезду, а такой игрок отдыхает... ребенок плачет в третьем ряду, потрачено 350 долларов... Это плохо для лиги», – заявил Кемла.

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