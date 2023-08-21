Комментатор Рик Кемла: «Распределение нагрузки – главная проблема НБА»

Комментатор NBA TV Рик Кемла заявил, практика предоставления отдыха игрокам является главной проблемой современной .

«Джеймс Харден назвал Дэрила Мори лжецом, но это не заставит болельщиков отвернуться от НБА. Они будут только изумляться, смеяться, постить мемы и так далее. Распределение нагрузки – вот главная проблема НБА.

Когда поклонник тратит свои деньги, чтобы увидеть звезду, а такой игрок отдыхает... ребенок плачет в третьем ряду, потрачено 350 долларов... Это плохо для лиги», – заявил Кемла.

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