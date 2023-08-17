«Никс» полностью гарантируют контракт Джерико Симса на 1,9 млн

Теги переходы Нью-Йорк НБА Джерико Симс Баскетбол

«Нью-Йорк» планирует полностью гарантировать зарплату центрового Джерико Симса (24 года, 208 см) в размере 1,9 млн долларов, сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

«Никс» смогут официально сделать это после 20 августа.

В 52 матчах прошедшей регулярки участник данк-контеста-2023 набирал в среднем 3,4 очка 4,7 подбора.

Новый главный тренер «Торонто» Дарко Раякович – тренирует с 16 лет, попал в НБА благодаря чевапчичам и ловкой парковке

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

Педагогическая реформа Леброна с треском провалилась. Пострадал не только имидж игрока, но и всего штата Огайо

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий