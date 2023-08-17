«Никс» полностью гарантируют контракт Джерико Симса на 1,9 млн
«Нью-Йорк» планирует полностью гарантировать зарплату центрового Джерико Симса (24 года, 208 см) в размере 1,9 млн долларов, сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.
«Никс» смогут официально сделать это после 20 августа.
В 52 матчах прошедшей регулярки участник данк-контеста-2023 набирал в среднем 3,4 очка 4,7 подбора.
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