Кэлеб Каналес стал тренером фарм-клуба «Мэверикс»
Кэлеб Каналес назначен старшим ассистентом главного тренера «Техаса», который является фарм-клубом «Далласа» в G-лиге, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
45-летний специалист вернулся в структуру «Мэверикс», где он провел пять из своих 17 сезонов в качестве ассистента и временного главного тренера НБА. Каналес также работал в «Портленде», «Нью-Йорке» и «Индиане».
Новым главным тренером «Техаса» стал Джордан Сирс.
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