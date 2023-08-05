Кэлеб Каналес стал тренером фарм-клуба «Мэверикс»

Кэлеб Каналес назначен старшим ассистентом главного тренера «Техаса», который является фарм-клубом « » в G-лиге, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

45-летний специалист вернулся в структуру «Мэверикс», где он провел пять из своих 17 сезонов в качестве ассистента и временного главного тренера . Каналес также работал в «Портленде», «Нью-Йорке» и «Индиане».

Новым главным тренером «Техаса» стал Джордан Сирс.

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