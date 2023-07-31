Гарретт Темпл подпишет контракт с «Торонто»

Защитник Гарретт Темпл (37 лет, 196 см) продолжит карьеру в « ».

Стороны договорились подписать 1-летний контракт на 3,2 миллиона долларов.

Темпл провел последние два сезона в «Новом Орлеане». Ветеран принял участие в 25 матчах минувшего регулярного чемпионата, проводя на паркете 6,5 минуты.

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас

«23» – культовый номер для НБА. Но это не только Джордан и Леброн