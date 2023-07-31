Гарретт Темпл подпишет контракт с «Торонто»

Теги переходы Торонто НБА Гарретт Темпл Баскетбол

Защитник Гарретт Темпл (37 лет, 196 см) продолжит карьеру в «Торонто».

Стороны договорились подписать 1-летний контракт на 3,2 миллиона долларов.

Темпл провел последние два сезона в «Новом Орлеане». Ветеран принял участие в 25 матчах минувшего регулярного чемпионата, проводя на паркете 6,5 минуты.

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2 комментария

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derkacz1
Торонто специально его подписали, чтобы в середине сезона Баркли опять не угадал, за какой клуб играет Темпл.
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