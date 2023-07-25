Умер 2-летний внук Эдриана Гриффина

Теги происшествия Эдриан Гриффин Милуоки НБА Баскетбол

Внук главного тренера «Милуоки» Эдриана Гриффина скончался в субботу в возрасте двух лет в Урбане, штат Иллинойс, сообщает ESPN.com.

Отец ребенка обнаружил его без сознания. Предварительные отчеты о вскрытии, проведенном в понедельник, не выявили признаков травмы или преступления.

«Смерть Джейса Гриффина, по-видимому, наступила по естественным причинам, ждем дополнительных обследований и окончательных результатов вскрытия», — говорится в заявлении коронера. Полиция округа Шампейн проводит расследование.

«Мой внук Джейс был особенным для меня и моей семьи, и его уход — это мучительная трагедия, которая будет ощущаться вечно. Я ценю ваше уважение к горю и частной жизни нашей семьи в это время», — говорится в заявлении Эдриана Гриффина, опубликованном «Бакс».

10 уроков, которые я усвоил, наблюдая за Эриком Споэльстрой в плей-офф НБА

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
С 2009 года здесь
Ответ Ruslan Fatianov
ну почему умирают дети, а не один счастливый дедушка, родом из Ленинграда?((
потому что нету справедливости.. и никакой кармы не существует
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruslan Fatianov
ну почему умирают дети, а не один счастливый дедушка, родом из Ленинграда?((
+20
-7
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
С 2009 года здесь
Ответ Ann Tretiakova
Комментарий удален пользователем
да ну ? то есть 2 летний ребенок умер , потому что у него плохая карма ? или у родителей?
а бункерный наоборот живёт благодаря карме?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Ответ Ann Tretiakova
Комментарий удален пользователем
Зашкаливающий цинизм, назвать смерть двухлетнего мальчика "естественным отбором".
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Райли Карри
Ответ Патрик Харрис
Вы курите?Самый главный враг этого мира -это неадекват из Капитолия.Который спит на международных переговорах,и несёт ерунду каждый раз.Именно эта рухлядь ведёт Мир к 3ей Мировой
Кориолан Сноу?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ann Tretiakova
Ответ С 2009 года здесь
потому что нету справедливости.. и никакой кармы не существует
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ann Tretiakova
Ответ С 2009 года здесь
да ну ? то есть 2 летний ребенок умер , потому что у него плохая карма ? или у родителей? а бункерный наоборот живёт благодаря карме?
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Патрик Харрис
Ответ Райли Карри
Кориолан Сноу?
Хантер Байден?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Great Ksan
Ответ Ruslan Fatianov
ну почему умирают дети, а не один счастливый дедушка, родом из Ленинграда?((
Или другой дедушка по сторону океана...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий