Умер 2-летний внук Эдриана Гриффина

Внук главного тренера « » Эдриана Гриффина скончался в субботу в возрасте двух лет в Урбане, штат Иллинойс, сообщает ESPN.com.

Отец ребенка обнаружил его без сознания. Предварительные отчеты о вскрытии, проведенном в понедельник, не выявили признаков травмы или преступления.

«Смерть Джейса Гриффина, по-видимому, наступила по естественным причинам, ждем дополнительных обследований и окончательных результатов вскрытия», — говорится в заявлении коронера. Полиция округа Шампейн проводит расследование.

«Мой внук Джейс был особенным для меня и моей семьи, и его уход — это мучительная трагедия, которая будет ощущаться вечно. Я ценю ваше уважение к горю и частной жизни нашей семьи в это время», — говорится в заявлении Эдриана Гриффина, опубликованном «Бакс».

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