Джо Пранти и Патрик Мутомбо войдут в тренерский штаб Эдриана Гриффина в «Милуоки»

Джо Пранти (54 года) и Патрик Мутомбо (43 года) присоединятся к « » в качестве ассистентов нового главного тренера Эдриана Гриффина, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Пранти был временно исполняющим обязанности главного тренера «Бакс» (2018) и «Хоукс» (2023).

Мутомбо в этом сезоне работал в штабе Монти Уильямса в «Финиксе». 43-летний специалист также работал с Гриффином в «Торонто» (2016-2022).

Ранее сообщалось, что в штаб Гриффина также войдет опытный тренер Терри Стоттс.

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