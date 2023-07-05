«Майами» проявляет интерес к Лэндри Шэмету
«Майами» заинтересован в приобретении атакующего защитника «Вашингтона» Лэндри Шэмета (26 лет, 193 см), сообщает журналист Грег Сильвандер.
Интерес «Хит» к снайперу связан с возможной потерей Тайлера Хирро, Макса Струса и Данкана Робинсона.
Шэмет оказался в «Вашингтоне» в результате обмена Брэдли Била в «Финикс». В обмен на Била, Айзейю Тодда и Джордана Гудвина «Уизардс» получили Криса Пола, Шэмета, шесть драфт-пиков второго раунда, четыре обмена пиками первого раунда и денежную компенсацию.
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