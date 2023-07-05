«Майами» проявляет интерес к Лэндри Шэмету

« » заинтересован в приобретении атакующего защитника « » (26 лет, 193 см), сообщает журналист Грег Сильвандер.

Интерес «Хит» к снайперу связан с возможной потерей , Макса Струса и .

Шэмет оказался в «Вашингтоне» в результате обмена Брэдли Била в «Финикс». В обмен на Била, Айзейю Тодда и Джордана Гудвина «Уизардс» получили Криса Пола, Шэмета, шесть драфт-пиков второго раунда, четыре обмена пиками первого раунда и денежную компенсацию.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда