Ливио Жан-Шарль готов продолжить выступления в составе ЦСКА («Свободный агент»)

Теги возможные переходы ЦСКА Единая лига ВТБ Ливио Жан-Шарль Баскетбол

Французский форвард Ливио Жан-Шарль (29 лет, 206 см) готов продолжить выступления в составе ЦСКА.

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Жан-Шарль комфортно чувствует себя в московском клубе. Он не прочь отыграть в ЦСКА второй сезон. У армейцев есть возможность воспользоваться опцией выхода из контракта форвардом.

Агент игрока ждет ответа от армейцев и пока не ведет переговоры с другими клубами.

В сезоне-22/23 Жан-Шарль в среднем набирал 10,4 очка, 4,6 подбора и 1,5 передачи.

50 главных свободных агентов НБА-2023

Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий