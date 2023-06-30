Ливио Жан-Шарль готов продолжить выступления в составе ЦСКА («Свободный агент»)

Французский форвард (29 лет, 206 см) готов продолжить выступления в составе .

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Жан-Шарль комфортно чувствует себя в московском клубе. Он не прочь отыграть в ЦСКА второй сезон. У армейцев есть возможность воспользоваться опцией выхода из контракта форвардом.

Агент игрока ждет ответа от армейцев и пока не ведет переговоры с другими клубами.

В сезоне-22/23 Жан-Шарль в среднем набирал 10,4 очка, 4,6 подбора и 1,5 передачи.

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