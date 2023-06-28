«Финикс» воспользовался опцией на 1,9 млн в контракте Ишмаила Уэйнрайта

Теги переходы Финикс НБА Ишмаил Уэйнрайт Баскетбол

«Финикс» продлил контракт с Ишмаилом Уэйнрайтом (28 лет, 198 см) на сезон-2023/24, воспользовавшись соответствующей опцией в соглашении с форвардом.

Уэйнрайт за следующий сезон заработает 1,9 миллиона долларов.

На данный момент в составе «Санз» шесть игроков с контрактами.

В прошедшем сезоне Уэйнрайт провел 60 матчей, набирая в среднем 4,2 очка и 2,3 подбора.

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1 комментарий

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Daishi
Мне запомнился только тем, что он просто нереально огромный битюг. Шкаф 2 на 2..))
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