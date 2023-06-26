Брэдли Бил попрощался с «Вашингтоном»: «Мне не нравится, как звучит «прощай», поэтому давайте просто скажем «до встречи»

Атакующий защитник « » оставил душевное послание фанатам « ».

Выбранный под 3-м номером на драфте 2012, Бил покинул организацию в результате обмена на разыгрывающего Криса Пола, защитника Лэндри Шэмета, 6 пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

«Я никогда не забуду день, когда «Уизардс» задрафтовали меня, потому что это был мой 19-й день рождения. 28 июня 2012 года! Помню, когда я рос, мы с братьями обсуждали, кто первым купит нашей маме дом ее мечты. И когда мое имя назвали под 3-м номером, мы все просто обнялись – потому что знали, что это значит.

Моя семья пожертвовала многими своими мечтами, чтобы помочь мне осуществить свою; и если я рассказываю вам о своем пребывании в Вашингтоне, то оно начинается с этого. «Уизардс» сделали так, что эти мечты стали реальностью», – начал защитник.

Затем Бил продолжил о лучших воспоминаниях в карьере, оставив абзац на 1900 символов, в котором вспомнил и поблагодарил каждого человека, связанного с «Уизардс».

«Всем в Вашингтоне: это тяжело. Мне не нравится, как звучит «прощай», поэтому давайте просто скажем «до встречи». (Нам еще предстоит набрать 160 очков! Никогда не знаешь, что будет дальше.) Мир, благословение и процветание городу и болельщикам. Надеюсь, вы всегда будете считать меня одним из своих», – закончил сообщение Бил.

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