Брэдли Бил попрощался с «Вашингтоном»: «Мне не нравится, как звучит «прощай», поэтому давайте просто скажем «до встречи»

Теги Финикс НБА Вашингтон Брэдли Бил Баскетбол

Атакующий защитник «Финикса» Брэдли Бил оставил душевное послание фанатам «Вашингтона».

Выбранный под 3-м номером на драфте 2012, Бил покинул организацию в результате обмена на разыгрывающего Криса Пола, защитника Лэндри Шэмета, 6 пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

«Я никогда не забуду день, когда «Уизардс» задрафтовали меня, потому что это был мой 19-й день рождения. 28 июня 2012 года! Помню, когда я рос, мы с братьями обсуждали, кто первым купит нашей маме дом ее мечты. И когда мое имя назвали под 3-м номером, мы все просто обнялись – потому что знали, что это значит.

Моя семья пожертвовала многими своими мечтами, чтобы помочь мне осуществить свою; и если я рассказываю вам о своем пребывании в Вашингтоне, то оно начинается с этого. «Уизардс» сделали так, что эти мечты стали реальностью», – начал защитник.

Затем Бил продолжил о лучших воспоминаниях в карьере, оставив абзац на 1900 символов, в котором вспомнил и поблагодарил каждого человека, связанного с «Уизардс».

«Всем в Вашингтоне: это тяжело. Мне не нравится, как звучит «прощай», поэтому давайте просто скажем «до встречи». (Нам еще предстоит набрать 160 очков! Никогда не знаешь, что будет дальше.) Мир, благословение и процветание городу и болельщикам. Надеюсь, вы всегда будете считать меня одним из своих», – закончил сообщение Бил.

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2 комментария

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Марсель Объелся
Так то у Брэдли прекрасная карьера выходит, 10 лет играл в очень хорошем городе для жизни, был первым парнем на деревне с шикарной зарплатой, теперь будет бороться за титул
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Максим Макеев
и вашингтон такой
спасибо, прощай
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