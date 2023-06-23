Неманя Недович после поражения от «Партизана»: «Мне грустно, потому что я понимаю, что эта команда распадется»

Разыгрывающий « » поделился эмоциями после поражения от «Партизана» в финальной серии лиги (2-3).

«Спасибо за поддержку во время этого очень напряженного и захватывающего сезона с множеством взлетов и падений. Два трофея были выиграны, но остается сожаление о пятой игре финала. Складывается впечатление, что мы потеряли этот трофей из-за поражения в Загребе («Црвена Звезда» уступила «Цибоне» в начале марта, что повлияло на итоговое положение команд и преимущество домашней площадки для « » – Sports.ru), но что есть, то есть.

В конце концов, нужно быть реалистами и поздравить «Партизан», потому что они были лучше в матчах на «Старк Арене». Мне грустно, потому что я понимаю, что эта команда не останется вместе, и, возможно, это была та группа парней, с которыми мне больше всего нравилось работать», – написал Недович на своей странице в социальной сети.

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