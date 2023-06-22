Адриатическая лига. Финал. «Партизан» обыграл «Црвену Звезду» в 5-м матче и стал чемпионом

Теги результаты Партизан Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Баскетбол

В четверг, 22 июня, «Партизан» обыграл «Црвену Звезду» в решающем 5-м матче финальной серии плей-офф Адриатической лиги (96:85, 3-2) и завоевал свой первый титул с 2013 года.

Кевин Пантер стал самым результативным в составе победителей, набрав 32 очка.

Адриатическая лига

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Пятый матч

Партизан – Црвена Звезда MTS 96:85 (30:18, 24:16, 21:34, 21:17)
Дата проведения
22 июня, 21.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча
Партизан
Пантер (32), Ледэй (15), Наннэлли (12), Смаилагич (8), Мадар (4) – старт; Экзам (10), Лессор (10 + 8 подборов), Трифунович (5), Аврамович (0).
Црвена Звезда MTS
Недович (12), Митрович (8), Петрушев (7), Вильдоса (6), Лазич (0) – старт; Добрич (18), Бентил (15), Кампаццо (10 + 8 передач + 5 перехватов), Мартин (9), Маркович (0), Лазаревич (0).

«Партизан» победил в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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