Адриатическая лига. Финал. «Партизан» обыграл «Црвену Звезду» в 5-м матче и стал чемпионом

В четверг, 22 июня, «Партизан» обыграл « » в решающем 5-м матче финальной серии плей-офф лиги (96:85, 3-2) и завоевал свой первый титул с 2013 года.

Кевин Пантер стал самым результативным в составе победителей, набрав 32 очка.

Адриатическая лига

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Пятый матч

« » победил в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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