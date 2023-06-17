Элен Шакирова о сборе молодежной команды U20: «Могу поставить девчонкам только «пятерку»

Старший тренер молодежной российской команды U20 подвела итоги завершившегося тренировочного сбора и двух матчей с первыми сборными России и Беларуси.

– Год назад сбор проходил две с половиной недели, сейчас, с учетом двух товарищеских матчей, – почти месяц. Разница ощутима?

– Очень большая. И, что главное, сейчас мы провели две игры – очень большой стимул для игроков работать с еще большей самоотдачей. Тем более, что сыграли с национальными сборными. Это сказалось на работе. И будет продолжаться сказываться в будущем.

– Большая продолжительность сбора – это ведь более серьезные задачи перед игроками. Так?

– Да. Вообще хотелось бы работать подольше и готовиться к какому-нибудь турниру. Пользы было бы еще больше. За две-две с половиной недели очень сложно научить чему-то игроков и закрепить пройденный материал. Тем более, что они еще совсем молодые.

– РФБ вообще взяла курс на омоложение. В составе вашей команды были собраны 17-19-летние юниорки. Как относитесь к такому решению?

– Положительно. Целиком и полностью его поддерживаю. Потому что игроки, которым старше 19 лет, уже не сыграют ни в каких юниорских соревнованиях. Если они перспективные, должны быть в национальной сборной. Если пока не доросли до ее уровня, надо больше работать в своих клубах и стремиться в нее попасть. Просто так готовить 19-20-летних игроков не имеет особого смысла. Поэтому мы наигрываем тот костяк, который, как только возобновятся международные турниры, сможет выступать за нашу сборную U20.

– Из этих девушек никто не играет в Премьер-лиге. Что для них сейчас важнее – серьезная игровая практика в Суперлиге или борьба за место в составе в своих командах, выступающих в Премьер-лиге?

– В идеале, как я это вижу, надо бороться за место в составе главной команды и быть лидером в Суперлиге. И играть в ней по полной программе. В Премьер-лиге стараться «зацепиться» за состав, добывать свои минуты. Не у всех в своих клубах есть такая возможность, но хотелось бы, чтоб им доверяли. Все в руках самих игроков.

– Одновременное выступление сразу за две команды – не слишком ли серьезная нагрузка?

– Это нормальная нагрузка – приемлемая и очень полезная. Если игрок будет выходить в Премьер-лиге на 2-3 минуты, он потеряет уверенность, кондиции, лидерские качества. Если же ты лидер команды, то уверен в себе, и тебе будет проще завоевать место под солнцем. Приходить в Премьер-лигу надо по спортивному наглыми – тогда больше шансов заиграть.

– Насколько вы остались довольны итогами сбора?

– В целом, если брать все это проведенное вместе время, довольна тем, как девчонки выкладывались, с большой самоотдачей провели и сбор, и игры. Могу поставить им только «пятерку».

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