Форвард « » во время парада ответил на вопрос о том, пришло ли к нему осознание победы в чемпионате .

Журналист: К вам пришло осознание того, что вы чемпион НБА, или все еще нужно время?

Гордон: Пока что ко мне пришло осознание того, что я выпил много «Модело» (мексиканское пиво – Sports.ru).

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!