Аарон Гордон забавно ответил на вопрос о том, пришло ли к нему осознание победы в чемпионате

Теги Денвер НБА Аарон Гордон Баскетбол

Форвард «Денвера» Аарон Гордон во время парада ответил на вопрос о том, пришло ли к нему осознание победы в чемпионате НБА.

Журналист: К вам пришло осознание того, что вы чемпион НБА, или все еще нужно время?

Гордон: Пока что ко мне пришло осознание того, что я выпил много «Модело» (мексиканское пиво – Sports.ru).

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

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