Пэт Делэйни и Джама Махлалела вошли в тренерский штаб «Торонто»

«Рэпторс» наняли Пэта Делэйни и Джаму Махлалелу в качестве ассистентов нового главного тренера команды Дарко Раяковича.

Делэйни с 2021 года работал в тренерском штабе « ». До этого он поработал в «Орландо» и «Шарлотт».

Махлалела, уроженец Эсватини, ранее уже работал в « » в сезоне-2020/21. С 2021 года он работал в тренерском штабе « ».

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