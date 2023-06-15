Пэт Делэйни и Джама Махлалела вошли в тренерский штаб «Торонто»

Теги Голден Стэйт Торонто НБА Вашингтон Дарко Раякович Баскетбол

«Рэпторс» наняли Пэта Делэйни и Джаму Махлалелу в качестве ассистентов нового главного тренера команды Дарко Раяковича.

Делэйни с 2021 года работал в тренерском штабе «Вашингтона». До этого он поработал в «Орландо» и «Шарлотт».

Махлалела, уроженец Эсватини, ранее уже работал в «Торонто» в сезоне-2020/21. С 2021 года он работал в тренерском штабе «Голден Стэйт».

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