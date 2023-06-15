Пэт Делэйни и Джама Махлалела вошли в тренерский штаб «Торонто»
«Рэпторс» наняли Пэта Делэйни и Джаму Махлалелу в качестве ассистентов нового главного тренера команды Дарко Раяковича.
Делэйни с 2021 года работал в тренерском штабе «Вашингтона». До этого он поработал в «Орландо» и «Шарлотт».
Махлалела, уроженец Эсватини, ранее уже работал в «Торонто» в сезоне-2020/21. С 2021 года он работал в тренерском штабе «Голден Стэйт».
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