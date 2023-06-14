Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о том, что «Майами» в межсезонье попытается усилить состав звездным игроком.

«В их распоряжении имеются драфт-пики. У них есть пригодные для обмена контракты. Думаю, они будут охотиться за звездой. Не знаю, получится ли у них. Не знаю, собьются ли они со своего пути с таким подходом.

В лиге есть игроки, за которыми следят в «Хит». У них будет шанс, особенно если кто-то из этих ребят скажет: «Отправьте меня в «Майами», – рассказал Уиндхорст.

Клуб из Флориды с 8-м «посевом» дошел до финала плей-офф НБА, где уступил « » в пяти матчах.

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