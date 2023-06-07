Эдриан Гриффин об обвинении в домашнем насилии: «Вопрос был решен в судебном порядке»

Теги Эдриан Гриффин Милуоки НБА Баскетбол

Новый главный тренер «Милуоки» Эдриан Гриффин ответил на вопрос по поводу обвинений со стороны экс-супруги в домашнем насилии в 2020 году.

По словам Гриффина, вопрос был решен в судебном порядке. Он не стал раскрывать детали процесса.

«Спасибо за этот вопрос. Я решительно отверг все обвинения. Они были необоснованными. Мне пришлось подать ответный иск за распространение порочащих сведений.

Не могу вдаваться в детали судебного разбирательства, но могу сказать, что вопрос был решен», – заявил Эдриан Гриффин.

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