Новый главный тренер « » Эдриан Гриффин ответил на вопрос по поводу обвинений со стороны экс-супруги в домашнем насилии в 2020 году.

По словам Гриффина, вопрос был решен в судебном порядке. Он не стал раскрывать детали процесса.

«Спасибо за этот вопрос. Я решительно отверг все обвинения. Они были необоснованными. Мне пришлось подать ответный иск за распространение порочащих сведений.

Не могу вдаваться в детали судебного разбирательства, но могу сказать, что вопрос был решен», – заявил Эдриан Гриффин.

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