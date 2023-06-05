Трент Редден – генеральный менеджер «Клипперс»
Трент Редден станет новым генеральным менеджером «Клипперс».
Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Марк Хьюз так же был повышен в должности, став помощником Реддена.
«Клипперс» старались сохранить обоих менеджеров, несмотря на предложения о повышении, поступавшие к ним от других команд на протяжении многих лет», – пишет инсайдер.
Редден присоединился к организации в 2017 году после десяти лет в «Кливленде».
Бывший генеральный менеджер Майкл Уингер недавно покинул «Клипперс», перейдя в «Уизардс» на должность президента организации.
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