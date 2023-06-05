Трент Редден – генеральный менеджер «Клипперс»

Трент Редден станет новым генеральным менеджером « ».

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Марк Хьюз так же был повышен в должности, став помощником Реддена.

«Клипперс» старались сохранить обоих менеджеров, несмотря на предложения о повышении, поступавшие к ним от других команд на протяжении многих лет», – пишет инсайдер.

Редден присоединился к организации в 2017 году после десяти лет в «Кливленде».

Бывший генеральный менеджер Майкл Уингер недавно покинул «Клипперс», перейдя в «Уизардс» на должность президента организации.

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