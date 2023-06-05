Трент Редден – генеральный менеджер «Клипперс»

Теги Клипперс НБА Вашингтон Эдриан Воджнаровски Майкл Уингер Баскетбол

Трент Редден станет новым генеральным менеджером «Клипперс».

Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Марк Хьюз так же был повышен в должности, став помощником Реддена.

«Клипперс» старались сохранить обоих менеджеров, несмотря на предложения о повышении, поступавшие к ним от других команд на протяжении многих лет», – пишет инсайдер.

Редден присоединился к организации в 2017 году после десяти лет в «Кливленде».

Бывший генеральный менеджер Майкл Уингер недавно покинул «Клипперс», перейдя в «Уизардс» на должность президента организации.

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1 комментарий

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Tim Timson
ну чтож ждём мувы).. железных ребят стоит пошевелить)
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