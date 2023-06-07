Кевин Дюрэнт: «Не думаю, что Йокич хочет быть звездой»

Форвард « » отреагировал на слова спортивного обозревателя Дэна Ле Батарда, который заявил, что сербский центровой « » Никола Йокич был бы более крупной звездой, если бы был американцем.

«Я не думаю, что Йокич хочет быть звездой. Идет на работу, возвращается домой, звонит по FaceTime своим лошадям и прыгает в бассейн», – написал Дюрэнт в соцсети, но позже удалил пост.

От упитанного малыша до двукратного MVP. Никола Йокич терроризирует НБА еще и своими детскими фотками