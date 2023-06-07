Кевин Дюрэнт: «Не думаю, что Йокич хочет быть звездой»

Теги Денвер Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт отреагировал на слова спортивного обозревателя Дэна Ле Батарда, который заявил, что сербский центровой «Денвера» Никола Йокич был бы более крупной звездой, если бы был американцем.

«Я не думаю, что Йокич хочет быть звездой. Идет на работу, возвращается домой, звонит по FaceTime своим лошадям и прыгает в бассейн», – написал Дюрэнт в соцсети, но позже удалил пост.

От упитанного малыша до двукратного MVP. Никола Йокич терроризирует НБА еще и своими детскими фотками

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9 комментариев

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Константин Ловков
Ох уж этот неловкий момент, когда снова напутал и написал с основного аккаунта
+21
-2
+19
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Игорь Луценко
То ли дело Рюкзак - идет на работу, приходит домой и начинает строчить комменты в Твиттере
+15
-4
+11
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Александр Горлов
Ну Кевин тоже звонит лошадям. Только они в большинстве случаев не отвечают
+9
-1
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Кирилл Павлюченко
Как Маяковский верно заметил:
Послушайте!
Ведь, если звёзды зажигают, - значит-
Это кому-нибудь нужно!

Йокич ничего не делает для собственной раскрутки - значит, это ему не нужно!
+6
0
+6
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Analjinn
Ответ Игорь Луценко
То ли дело Рюкзак - идет на работу, приходит домой и начинает строчить комменты в Твиттере
Небось и на спортсру пара аккаунтов есть.
+5
0
+5
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A. V.
Кеви не в курсе, что Йокич уже звезда🤦🏻‍♂️
+6
-2
+4
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badaboom
Мда, сказочный канеш Кешан
И я не про его мнение о Йокиче - оно может быть любым и может быть высказано или нет
Но вот эти удаления постов...
+1
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Райли Карри
дэн лебатард прав. Йокич звезда, но не американская
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