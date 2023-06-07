Кевин Дюрэнт: «Не думаю, что Йокич хочет быть звездой»
Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт отреагировал на слова спортивного обозревателя Дэна Ле Батарда, который заявил, что сербский центровой «Денвера» Никола Йокич был бы более крупной звездой, если бы был американцем.
«Я не думаю, что Йокич хочет быть звездой. Идет на работу, возвращается домой, звонит по FaceTime своим лошадям и прыгает в бассейн», – написал Дюрэнт в соцсети, но позже удалил пост.
От упитанного малыша до двукратного MVP. Никола Йокич терроризирует НБА еще и своими детскими фотками
Послушайте!
Ведь, если звёзды зажигают, - значит-
Это кому-нибудь нужно!
Йокич ничего не делает для собственной раскрутки - значит, это ему не нужно!
И я не про его мнение о Йокиче - оно может быть любым и может быть высказано или нет
Но вот эти удаления постов...