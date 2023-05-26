Чемпионат Франции. Плей-офф. «Страсбур» сыграет с «Монако»
В пятницу, 26 мая, во втором матче серии 1/4 финала плей-офф французской лиги LNB Pro А «Страсбур» сыграет с «Монако».
Чемпионат Франции
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 26 мая, 19.00, «Rhénus Sport»
«Монако» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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