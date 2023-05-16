Чендлер Парсонс: «Если «Лейкерс» выиграют этот чемпионат, Леброн Джеймс – лучший игрок всех времен»

По мнению бывшего игрока НБА Чендлера Парсонса, если приведет «Лейкерс» в чемпионскому титулу в этом сезоне, он заслуживает звания величайшего игрока всех времен.

«Не позволяйте «Лейкерс» выиграть этот чемпионат. Если Леброн Джеймс выиграет этот чемпионат после всего, через что они прошли в этом сезоне – скажите мне, что он не лучший игрок всех времен.

Рекорд по очкам и чемпионский титул! Два месяца назад им не было гарантировано даже место в плей-офф. Я знаю, что остальные ребята играют хорошо, Остин Ривз, Энтони Дэвис. Но если этот парень победит команду с 1-м посевом и выйдет в финал, где обыграет «Бостон», то он – лучший в истории» – сказал Парсонс.

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