Чендлер Парсонс: «Если «Лейкерс» выиграют этот чемпионат, Леброн Джеймс – лучший игрок всех времен»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Чендлер Парсонс Баскетбол

По мнению бывшего игрока НБА Чендлера Парсонса, если Леброн Джеймс приведет «Лейкерс» в чемпионскому титулу в этом сезоне, он заслуживает звания величайшего игрока всех времен.

«Не позволяйте «Лейкерс» выиграть этот чемпионат. Если Леброн Джеймс выиграет этот чемпионат после всего, через что они прошли в этом сезоне – скажите мне, что он не лучший игрок всех времен.

Рекорд по очкам и чемпионский титул! Два месяца назад им не было гарантировано даже место в плей-офф. Я знаю, что остальные ребята играют хорошо, Остин Ривз, Энтони Дэвис. Но если этот парень победит команду с 1-м посевом и выйдет в финал, где обыграет «Бостон», то он – лучший в истории» – сказал Парсонс.

«Лейкерс» – «Денвер» в финале Запада: Дэвис против Йокича, защита против атаки, 38 лет Леброна против высокогорья

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16 комментариев

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ты не прав
Да ладно, все после провала в 19 году говорили тоже самое, а по итогу только хейтер краба Пирс не переобулся и согласился.

Даже если выиграет, то хейтеры и так найдут причины для второго места, а фанаты и так уже давно решили
+10
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дамир дугаров
Сомнений не будет однозначно. Удачи Леброну !
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Light Yagami
100%. В 38 лет выбил чемпионов действующих, выбил "Дэнва". Но, должно пройти время, чтобы масса осознала всю "жирность" этого гипотетического титула, когда уже Ёкич и Ко сами станут чемпионами (возможно, multiple times) в последующие годы.
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Первый глор Кливленда
Ответ A. V.
Когда завершал Майкл был Коби, когда завершал Коби был Джеймс, кто сейчас его может заменить по величию в медиа? Есть много сильных игроков в лиге, но того, кто может так же как они «божить» в инфополе и в Игре - нет
Ну Татум теоретически. В принципе, задатки для этого есть. "Свой" американец, играет в легендарной франшизе, уже имеет послужной список в ПО, с менталкой проблем нет. Если возьмут парочку перстней в ближайшие лет 5, могут раскрутить. Есть ещё Яннис.
После ухода Майкла, тоже судорожно искали некствана. Там даже Картер в претендентах ходил, а Коби вообще был в тени Шака.
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Вялый Харден
почему этот ноунейм уверен, что бостон будет в финале?
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A. V.
Когда завершал Майкл был Коби, когда завершал Коби был Джеймс,
кто сейчас его может заменить по величию в медиа? Есть много сильных игроков в лиге, но того, кто может так же как они «божить» в инфополе и в Игре - нет
+2
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ты не прав
Ответ jjeka
Всё как и предполагалось, ЛАЛ в этом ПО люто тащат Шредеры, Уокеры, Ривзы и прочая скамейка, но лучший в истории для него станет Джеймс :D Кажется людям пора каждую игру напоминать хотя бы нарезками в большом перерыве что такое Чикаго 90-х и что такое Майкл Джордан на площадке. На игру Майкла смотришь разинув варежку и это говорит обо всём
Я сомневаюсь, что можно было разинуть варежку от игры Майкла в Вашингтоне. Хотя, кто вас знает
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alex765
так он даже не первая звезда этих лейкерс
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Klna Jislime
Ответ ты не прав
Да ладно, все после провала в 19 году говорили тоже самое, а по итогу только хейтер краба Пирс не переобулся и согласился. Даже если выиграет, то хейтеры и так найдут причины для второго места, а фанаты и так уже давно решили
да завалятся на некоторое время но при первой неудаче, сразу опять кукарекать будут что Джеймс не вывозит
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A. V.
Ответ Первый глор Кливленда
Ну Татум теоретически. В принципе, задатки для этого есть. "Свой" американец, играет в легендарной франшизе, уже имеет послужной список в ПО, с менталкой проблем нет. Если возьмут парочку перстней в ближайшие лет 5, могут раскрутить. Есть ещё Яннис. После ухода Майкла, тоже судорожно искали некствана. Там даже Картер в претендентах ходил, а Коби вообще был в тени Шака.
Сорян, но нет, не тянет совсем
Про Броныча ещё до прихода в лигу визжали
И 20 лет это лига Брона и Коби и Mj
А такого , кто заполнит масштабно эту ауру нет
Я про медиа, про Личность на которой можно дальше творить ШОУ
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Klna Jislime
Ответ A. V.
Когда завершал Майкл был Коби, когда завершал Коби был Джеймс, кто сейчас его может заменить по величию в медиа? Есть много сильных игроков в лиге, но того, кто может так же как они «божить» в инфополе и в Игре - нет
Вембаньяма будет думаю стопроц
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ты не прав
Ответ A. V.
Сорян, но нет, не тянет совсем Про Броныча ещё до прихода в лигу визжали И 20 лет это лига Брона и Коби и Mj А такого , кто заполнит масштабно эту ауру нет Я про медиа, про Личность на которой можно дальше творить ШОУ
Да никто не считал Браянта по игре лучшим игроком поколения, все считали Данкана более фундаментальным и побеждающим игроком. А если ты про шоу, популярность и тд, то тут не угадаешь. Сам Браянт, который был лицом лиги между Шаком и Леброном, приходил непонятным школьником, но харизма и хорошая игра порешали. Так что такой же путь может проделать кто угодно, тут не угадаешь. Зайона пиарили очень сильно, но пока здоровье не позволяет
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ты не прав
Ответ Антон Суровый
Он не лучший игрок команды,а ролевик,а главной звездой и стержнем является Девис. Это команда Девиса,а Леброн с учётом его защиты,дает не больше пользы,чем Ривз и другие игроки.Еслибы Леброн вывел в плей офф без всех этих обменов,и был первый звездой команды - тогда да,он лучший всех времён!!
Первый игрок по очкам, ассистам, атакующим виншейрс, по плюс минусу

всего лишь ролевик
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