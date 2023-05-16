Чендлер Парсонс: «Если «Лейкерс» выиграют этот чемпионат, Леброн Джеймс – лучший игрок всех времен»
По мнению бывшего игрока НБА Чендлера Парсонса, если Леброн Джеймс приведет «Лейкерс» в чемпионскому титулу в этом сезоне, он заслуживает звания величайшего игрока всех времен.
«Не позволяйте «Лейкерс» выиграть этот чемпионат. Если Леброн Джеймс выиграет этот чемпионат после всего, через что они прошли в этом сезоне – скажите мне, что он не лучший игрок всех времен.
Рекорд по очкам и чемпионский титул! Два месяца назад им не было гарантировано даже место в плей-офф. Я знаю, что остальные ребята играют хорошо, Остин Ривз, Энтони Дэвис. Но если этот парень победит команду с 1-м посевом и выйдет в финал, где обыграет «Бостон», то он – лучший в истории» – сказал Парсонс.
«Лейкерс» – «Денвер» в финале Запада: Дэвис против Йокича, защита против атаки, 38 лет Леброна против высокогорья
Даже если выиграет, то хейтеры и так найдут причины для второго места, а фанаты и так уже давно решили
После ухода Майкла, тоже судорожно искали некствана. Там даже Картер в претендентах ходил, а Коби вообще был в тени Шака.
кто сейчас его может заменить по величию в медиа? Есть много сильных игроков в лиге, но того, кто может так же как они «божить» в инфополе и в Игре - нет
Про Броныча ещё до прихода в лигу визжали
И 20 лет это лига Брона и Коби и Mj
А такого , кто заполнит масштабно эту ауру нет
Я про медиа, про Личность на которой можно дальше творить ШОУ
всего лишь ролевик