Джимми Батлер: «Когда пришел в «Майами», Пэт Райли разрешил взять 23-й номер, но я сказал «нет»

Теги Майкл Джордан Чикаго Майами Пэт Райли НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Звездный форвард Джимми Батлер признался, что, когда он пришел в «Майами», президент клуба Пэт Райли разрешил ему взять 23-й игровой номер, выведенный из обращения в честь Майкла Джордана.

«21-й номер не хотел брать, потому что он напоминает мне о «Чикаго», никогда больше не надену 21-й номер.

23-й здесь нельзя брать, потому что Пэт Райли вывел его из обращения в честь Майкла Джордана. Но я кое-что расскажу. Когда я пришел, Пэт сказал, что я могу взять 23-й номер, но я сказал «нет», – рассказал Батлер.

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз

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9 комментариев

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Consistency
Ну кто бы сомневался, что Пэт, который вывел номер в честь отца, может разрешить взять его сыну)))
+21
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Dark Lion
Это тупость выводить номер навсегда. Тем более игрока, который ни разу не одевал майку майами.
+16
-6
+10
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pulyalke
просто у старины пэта райли 23 номер это как один из аргументов в переговорах - смотри как мы тебя ценим и хотим, держи выведенный из обращения номер, и не чей нибудь, а самого джордана)) вот ведь хитрец
+9
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+9
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Pafi
У Шака в своё время 32, 33, 34, 36. Может ещё какой забыл
И Батлер одну цифру меняет
+2
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Нина Гапорцина
я думаю норм, 23 номер джордана, пусть прославляют другие номера
+1
0
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AEZAKMI228
а леброну предлагал?
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Abdulla
Breaking news! Tsmoki-Minsk has retired Michael Jordan’s number.
0
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Light Yagami
Ответ Dark Lion
Это тупость выводить номер навсегда. Тем более игрока, который ни разу не одевал майку майами.
+. Ладно бы еще, если бы это была какая-то условная Кэролайна, где Джордан откатал в юности. Маями каким боком тут вообще?
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Айрат Ситдиков
Ответ Dark Lion
Это тупость выводить номер навсегда. Тем более игрока, который ни разу не одевал майку майами.
Плюс это лишний повод поговорить о легендах клуба, например играет чел по 36 номером и комментаторы вспоминают бородатые годы и легенд, кто под этим номером играл. Пусть даже висят их майки, но выводить номер совсем это странно.
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