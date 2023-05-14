Джимми Батлер: «Когда пришел в «Майами», Пэт Райли разрешил взять 23-й номер, но я сказал «нет»

Звездный форвард Джимми Батлер признался, что, когда он пришел в « », президент клуба разрешил ему взять 23-й игровой номер, выведенный из обращения в честь Майкла Джордана.

«21-й номер не хотел брать, потому что он напоминает мне о « », никогда больше не надену 21-й номер.

23-й здесь нельзя брать, потому что Пэт Райли вывел его из обращения в честь . Но я кое-что расскажу. Когда я пришел, Пэт сказал, что я могу взять 23-й номер, но я сказал «нет», – рассказал Батлер.

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз