Джимми Батлер: «Когда пришел в «Майами», Пэт Райли разрешил взять 23-й номер, но я сказал «нет»
Звездный форвард Джимми Батлер признался, что, когда он пришел в «Майами», президент клуба Пэт Райли разрешил ему взять 23-й игровой номер, выведенный из обращения в честь Майкла Джордана.
«21-й номер не хотел брать, потому что он напоминает мне о «Чикаго», никогда больше не надену 21-й номер.
23-й здесь нельзя брать, потому что Пэт Райли вывел его из обращения в честь Майкла Джордана. Но я кое-что расскажу. Когда я пришел, Пэт сказал, что я могу взять 23-й номер, но я сказал «нет», – рассказал Батлер.
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И Батлер одну цифру меняет