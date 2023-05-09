Светислав Пешич: «Владимир Лучич не сыграет на чемпионате мира-2023»

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич заявил, что форвард «Баварии» Владимир Лучич не сможет помочь команде на чемпионате мира-2023.

«Алекса Аврамович получил травму, но надеется, что сможет сыграть на чемпионате мира. Лучича точно не будет в составе команды, и не стоит лишний раз говорить о том, как много он для нас значит», – сказал тренер.

Лучич травмировал левую руку во время апрельского матча против «Бамберга». Форвард планировал вернуться на площадку в этом сезоне, но было решено, что игроку потребуется операция.

Главный фаворит вылетел с Евробаскета. Йокич был в порядке, но сербов снесли эмоциональным торнадо имени Джанмарко Поццекко