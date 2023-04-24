«Венеция» хочет подписать Кеннета Фарида под плей-офф чемпионата Италии

«Венеция» нацелена на подписание американского «большого» (33 года, 203 см).

« » хочет усилить состав за счет перехода чемпиона мира под плей-офф чемпионата Италии.

Баскетболист провел восемь сезонов в (2011), выступая за «Денвер», «Бруклин» и «Хьюстон».

Фарид начинал сезон-21/22 в составе московского ЦСКА. Он принял участие в 11 матчах за армейцев, набирая в среднем 2,3 очка и 2,6 подбора в среднем за матч.

В ноябре прошлого года Фарид перешел в фарм-клуб «Сан-Антонио» в G-лиге «Остин Сперс».

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все