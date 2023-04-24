«Венеция» хочет подписать Кеннета Фарида под плей-офф чемпионата Италии
«Венеция» нацелена на подписание американского «большого» Кеннета Фарида (33 года, 203 см).
«Венеция» хочет усилить состав за счет перехода чемпиона мира под плей-офф чемпионата Италии.
Баскетболист провел восемь сезонов в НБА (2011), выступая за «Денвер», «Бруклин» и «Хьюстон».
Фарид начинал сезон-21/22 в составе московского ЦСКА. Он принял участие в 11 матчах за армейцев, набирая в среднем 2,3 очка и 2,6 подбора в среднем за матч.
В ноябре прошлого года Фарид перешел в фарм-клуб «Сан-Антонио» в G-лиге «Остин Сперс».
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