«Венеция» хочет подписать Кеннета Фарида под плей-офф чемпионата Италии

Теги возможные переходы НБА чемпионат Италии G-лига Рейер Венеция Кеннет Фарид Баскетбол

«Венеция» нацелена на подписание американского «большого» Кеннета Фарида (33 года, 203 см).

«Венеция» хочет усилить состав за счет перехода чемпиона мира под плей-офф чемпионата Италии.

Баскетболист провел восемь сезонов в НБА (2011), выступая за «Денвер», «Бруклин» и «Хьюстон».

Фарид начинал сезон-21/22 в составе московского ЦСКА. Он принял участие в 11 матчах за армейцев, набирая в среднем 2,3 очка и 2,6 подбора в среднем за матч.

В ноябре прошлого года Фарид перешел в фарм-клуб «Сан-Антонио» в G-лиге «Остин Сперс».

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3 комментария

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Flash27
в Венеции древесина всегда актуальна для постройки гондол
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scorp19
Еще одна звезда шактина
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