«Уникаха» продлила контракт с Дарио Брисуэлой до 2026 года

Теги Уникаха чемпионат Испании Дарио Брисуэла Баскетбол

Атакующий защитник «Уникахи» Дарио Брисуэла продлил контракт с клубом до 2026 года.

28-летний баскетболист находится в команде с 2019 года. В 23 матчах текущего сезона чемпионата Испании он набирает в среднем 10,9 очка при 62% реализации двухочковых бросков. «Уникаха» занимает пятую строчку в таблице с результатом 18-9.

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