«Уникаха» продлила контракт с Дарио Брисуэлой до 2026 года

Атакующий защитник «Уникахи» продлил контракт с клубом до 2026 года.

28-летний баскетболист находится в команде с 2019 года. В 23 матчах текущего сезона чемпионата Испании он набирает в среднем 10,9 очка при 62% реализации двухочковых бросков. «Уникаха» занимает пятую строчку в таблице с результатом 18-9.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда

«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе

Гонка за MVP. Финиш, к которому никто не пришел первым