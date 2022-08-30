Лоренцо Браун и Усман Гаруба – в заявке сборной Испании на Евробаскет-2022

Сборная Испании определилась с заявкой на чемпионат Европы.

Испанцы в последний момент отцепили двух игроков. Расположение команды покинули Хуан Нуньес и Фран Герра.

Состав сборной Испании

Дарио Брисуэла, , Альберто Диас, , Хайме Фернандес, Усман Гаруба, Гильермо Эрнангомес, , Хабьер Лопес-Аростеги, Хоэль Парра, Хайме Прадилья и Себас Саис.

Испания под руководством стартует на матчем против Болгарии 1 сентября.

Забил ли Кобе? Тестим, насколько вы доверяете мастеру самых сложных попыток в баскетболе