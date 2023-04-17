Премьер-лига. Женщины. За 5-6-е места. «Самара» в овертайме обыграла «Спарту энд К»

В понедельник, 17 апреля, стартовала серия за 5-6-е места чемпионата женской Премьер-лиги между « » и « энд К» из Видного. Хозяева паркета в овертайме добились победы.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

За 5-6-е места

Первый матч (до двух побед)

Самара – Спарта энд К – 78 : 73 (21:17, 13:19, 15:11, 15:17, 14:9)



CАМАРА: Лира Маседу (22 + 10 подборов), Зайцева, Кирильчук (обе – 14)

СПАРТА ЭНД К: Игнатова (19 + 6 подборов), Абайдуллина (18 + 10 подборов), Рябова (15 + 5 подборов)

«Cамара» ведет в серии – 1-0

17 апреля. 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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